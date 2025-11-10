Dado Dolabella pode ser preso após nova denúncia de ex-namorada

Uma reviravolta tensa promete sacudir o já conturbado histórico de Dado Dolabella. A ex-namorada do ator, Marcela Tomaszewski, voltou atrás e contou nas redes sociais uma nova versão sobre o caso que envolveu o ex-casal. Ela, que havia negado ter sido agredida por Dado durante entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, no Domingo Espetacular, agora afirma que foi coagida a defendê-lo e que só fora do país se sentiu segura para contar “toda a verdade”.

Segundo Marcela, ao retornar ao Brasil pretende procurar a polícia e alterar oficialmente seu depoimento, solicitando também uma medida protetiva amparada pela Lei Maria da Penha. A influenciadora contou que se sente ameaçada e teme pela própria vida, especialmente após episódios de intimidação que, segundo ela, teriam ocorrido antes de deixar o país.

Nesta segunda-feira, o jornalista Alessandro Lo-Bianco revelou no programa A Tarde é Sua que o advogado de Marcela deve entrar com um pedido de prisão preventiva contra Dado Dolabella, alegando que somente assim sua cliente se sentiria segura para voltar e dar continuidade ao processo. Caso a Justiça aceite o pedido, o ator pode ser preso a qualquer momento.

O caso reacende o debate sobre o comportamento do artista, que já teve outros episódios de agressão amplamente noticiados. Dado, que vem tentando reconstruir a carreira e a imagem pública, ainda não se pronunciou oficialmente sobre as novas acusações. Enquanto isso, o público acompanha, entre indignação e déjà-vu, mais um capítulo turbulento da vida do eterno bad boy da TV brasileira.