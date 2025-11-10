Espetáculo "DAQUI PRA FRENTE" dá voz a mulheres refugiadas e mostra suas histórias reais

Sete mulheres, vindas de cinco países distintos e vivendo em situação de refúgio no Brasil, contam em esquetes baseadas em fatos reais, as situações cômicas e confusões que enfrentaram no dia a dia, ao chegar aqui. Diferenças culturais, diferentes hábitos alimentares e, principalmente, as dificuldades com o idioma, são retratadas no palco.

No elenco, Adanne Udoka (Nigéria), Muzghan Yawari, Fahima Panahi, Atefa Mohammadi (Afeganistão), Zaynab Ataollahi (Irã), Laura Velasquez (Venezuela) e Arlete N’Daya (Congo). Questões urgentes sobre migração forçada e a busca por acolhimento ganham voz neste espetáculo.

Elenco de "Daqui Pra Frente" (foto: Foto divulgação)

Formado por sete mulheres imigrantes, “DAQUI PRA FRENTE” mostra histórias reais no auditório do Centro Cultural Bibli-ASPA, no bairro da Santa Cecília, com ingressos gratuitos, em São Paulo. A instituição, que atua há mais de 20 anos promovendo a integração de imigrantes e refugiados, atende mais de 500 pessoas por semana com iniciativas em ensino, cultura e empreendedorismo. A montagem integra a programação da instituição, que também realiza oficinas, exposições culturais e atividades de formação artística.

Com texto e direção da atriz Danielli Guerreiro, a peça será apresentada de 28 de novembro a 07 de dezembro de 2025, no auditório do Centro Cultural Bibli-ASPA.

A montagem mistura relatos pessoais, vídeos e figurinos tradicionais escolhidos pelas próprias atrizes, transformando o palco em espaço de partilha e resistência.

As sessões acontecem sextas e sábados às 20:00 e domingo às 18:00, todas com entrada gratuita e tradução em Libras.