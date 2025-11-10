Simaria prepara retorno triunfal aos palcos após três anos de pausa

Parece que a espera dos fãs de Simaria Mendes está com os dias contados. A cantora, que se afastou dos palcos há três anos após o fim da dupla com Simone, deu um sinal mais do que claro de que o retorno está próximo — e bastou um vídeo caseiro para incendiar as redes sociais.

Durante uma resenha na casa de Simone e Kaká Diniz, com direito à presença de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, Simaria soltou a voz ao lado da irmã, e o momento foi o suficiente para o público começar a especular sobre uma possível volta. O registro viralizou e acendeu novamente a esperança dos fãs que aguardam há anos para vê-la cantando ao vivo.

Simaria (foto: Foto reprodução internet)

Segundo rumores que circulam entre produtores e colunistas do meio sertanejo, Simaria estaria se preparando para retornar aos palcos durante as festividades de São João de 2026. A artista, que passou esse tempo lapidando sua carreira solo e cuidando de projetos pessoais, deve fazer uma volta em grande estilo, com show novo e uma proposta mais madura.

Enquanto nada é oficialmente confirmado, os bastidores já fervem com a possibilidade de um reencontro simbólico das irmãs — nem que seja apenas no palco de São João. Se depender do público, o microfone e os holofotes já estão reservados para o grande retorno da “coleguinha” mais aguardada do Brasil.