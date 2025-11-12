Virgínia Fonseca nega crise com Vini Jr. e garante: "Nosso namoro vai muito bem, obrigada!"

A quadra da Grande Rio ferveu na noite de samba que marcou o retorno de Virgínia Fonseca ao Brasil. A influenciadora, que brilhou como rainha da escola, fez questão de mostrar que o coração está em plena harmonia — e não em crise, como a internet andou insinuando.

Tudo começou um dia antes, quando um vídeo de Virgínia treinando com seu personal viralizou nas redes, levantando suspeitas de um possível desentendimento com Vini Jr. O burburinho cresceu ainda mais depois que o jogador teria apagado um repost de uma foto ao lado da amada, enquanto ela, em meio às gravações e compromissos, soltou uma frase enigmática dizendo estar “com saudade do craque”. Bastou isso para a web decretar: crise à vista.

Virginia Fonseca e Thiago Sodré (foto: Foto reprodução instagram)

Mas quem foi até Duque de Caxias — este colunista que vos escreve incluso — viu uma história bem diferente. Virgínia apareceu deslumbrante, distribuindo simpatia e deixando claro que está tudo em paz com o namorado. “A gente não está brigado, não. Está tudo ótimo entre nós”, disse com o sorriso que já virou marca registrada.

Para completar o clima de novela, Vini Jr. fez questão de surpreender a influenciadora e, no meio da festa, a pediu oficialmente em namoro, arrancando aplausos da comunidade e aplausos ainda mais calorosos do presidente da escola, Jaider Soares, com quem Virgínia posou para fotos.

Sobre as fofocas de que a diretoria da agremiação estaria incomodada com suas ausências durante o período em Madri, a musa tratou de enterrar o assunto com samba no pé e muito carisma. “A Grande Rio é minha casa, e estar aqui é sempre uma alegria imensa”, garantiu.

Crise? Que nada! Se depender de Virgínia e Vini, o enredo é de amor, ritmo e muito brilho — com final feliz digno de desfile campeão.