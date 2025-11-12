Silvânia Aquino sai às cegas da Calcinha Preta: sem aviso, sem aplausos e com fama de processo à vista

O anúncio foi feito pela própria cantora nas redes sociais. Enquanto isso, do lado da banda, nenhum comunicado oficial, nenhum “obrigado pelo talento” ou reconhecimento público — apenas o silêncio.

Fontes próximas afirmam que o descontentamento não surgiu agora. Silvânia estaria há algum tempo insatisfeita com situações internas e com a sensação de estar perdendo espaço para novos integrantes, especialmente após a entrada de O’hara Ravick, em março de 2023.

Segundo apurações, a nota publicada por Silvânia não teria sido comunicada previamente ao fundador da banda, o empresário Gilton Andrade, nem ao atual gestor, Diassis Marques.

Calcinha Preta e Silvania Aquino

Atualmente, a formação do grupo conta com Daniel Diau, Bell Oliver e O’hara Ravick. Entre os nomes que já fizeram parte da história da Calcinha Preta estão Paulinha Abelha, Berg Rabelo e Marlus Viana, que marcaram gerações de fãs.

Nos bastidores, comenta-se que a ausência de Silvânia em dois shows recentes — nas cidades de Itinga (MA) e Massaranduba (PB) — sem justificativa, teria sido o estopim para a crise. Até agora, a banda não se manifestou oficialmente sobre a saída.

Entre os fãs, o clima é de surpresa e apreensão. Será o fim definitivo de uma das vozes mais queridas do forró ou apenas o início de uma nova fase na carreira de Silvânia Aquino?