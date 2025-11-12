Rodrigo Branco celebra aniversário em Orlando com festa country que reúne brasileiros e chama atenção da polícia

O empresário Rodrigo Branco comemorou seus 41 anos com uma festa que virou assunto entre os brasileiros que vivem na Flórida. Realizada no último domingo (9), em Winter Garden, região metropolitana de Orlando, a celebração reuniu cerca de 300 convidados, entre influenciadores, amigos e personalidades da comunidade brasileira.

Com decoração country, churrasco e até touro mecânico, o evento refletiu o estilo descontraído e ao mesmo tempo sofisticado de Branco, que há 11 anos divide residência entre Miami e Orlando. “Sempre me sinto no meu melhor momento. Cada festa é uma forma de agradecer pelo que conquistei aqui”, afirmou o empresário.

Festa de Rodrigo Branco (foto: Foto divulgação)

Entre os convidados estavam nomes conhecidos do público brasileiro, como Livia Andrade, John Drops, Karen Kardasha, Mirela Santos e Ceará. A cantora Simone Mendes chegou a confirmar presença, mas não conseguiu comparecer por motivos de agenda.

A organização do evento ficou a cargo da party planner Amanda Lima, parceira de longa data. O rancho da amiga Fabiana Tourinho foi escolhido justamente por oferecer estrutura e privacidade para uma festa de grande porte. “Nos Estados Unidos, fazer eventos grandes é sempre um desafio. Queríamos um espaço em que tudo fluísse bem”, explicou Rodrigo.

Festa de Rodrigo Branco (foto: Foto divulgação)

Apesar do planejamento detalhado, o evento teve um final inesperado. Por volta das 22h, o volume do som chamou atenção da vizinhança, e cerca de 18 viaturas policiais chegaram ao local. “Marquei o início para as quatro da tarde para evitar transtornos, mas acabou virando uma cena de filme. Tivemos que abaixar o som e, claro, registramos o momento ao lado da polícia”, relatou, rindo.

A presença das autoridades, no entanto, não tirou o brilho da noite, que terminou em clima de descontração. “Essas situações acabam virando parte da história. Foi uma festa inesquecível”, completou.

Mais do que uma comemoração, o aniversário representou uma fase de consolidação profissional e pessoal para o empresário. Ao longo de 2025, Rodrigo participou de eventos internacionais, como o Mundial de Clubes da FIFA e o Halloween da modelo Heidi Klum, além de ações com Jennifer Lopez durante o American Music Awards.

“Essas experiências mostram que estou no caminho certo. Sou grato por tudo o que vivi, inclusive pelos desafios eles me fizeram crescer”, destacou.

Encerrando a noite, Rodrigo resumiu o espírito do momento com uma frase que, segundo ele, define sua filosofia de vida:

“Não penso muito no amanhã. Quero estar sempre no meu melhor momento e hoje, com certeza, eu estou.”