"Aqui Agora" passa por dança das cadeiras e Marcos Pagetti é afastado da bancada

Nem completou um semestre no ar e o Aqui Agora já vive dias de reviravolta nos bastidores. A atração do SBT, comandada por Marcos Pagetti, Dani Brand e Geraldo Luís, está passando por uma reformulação importante que promete mexer com os rumos do programa — e, ao que tudo indica, nem todos os nomes do elenco estão garantidos na nova fase.

Desde a estreia, o formato chamou atenção pela mistura inusitada de estilos: Dani e Pagetti dividindo a bancada, e Geraldo Luís, que entrou de surpresa no dia do lançamento, trazendo de volta suas clássicas histórias de rua. Mas agora, segundo fontes da emissora, a primeira grande mudança já foi definida — e pegou muita gente de surpresa.

Marcos Pagetti, que ganhou destaque no Teleton e vinha se consolidando como uma das apostas da casa, foi deslocado para as reportagens externas. O apresentador deixa a bancada para se dedicar às matérias especiais do programa, o que, segundo rumores internos, pode ser apenas o primeiro passo de uma reestruturação ainda mais ampla.

Nos corredores do SBT, comenta-se que o clima é de incerteza. Fontes ligadas à produção confidenciaram à coluna que a direção estuda novas mudanças no formato e que o futuro de Pagetti na atração ainda é incerto. “No SBT, tudo pode acontecer”, disse uma delas, em tom de mistério.

Enquanto isso, Geraldo Luís segue firme, ampliando seu espaço no Aqui Agora e dando cada vez mais o tom narrativo e popular que o público reconhece de longe. Já Dani Brand permanece na bancada, tentando equilibrar o novo formato e manter o ritmo da atração.

Resta saber se Pagetti volta ao estúdio ou se essa ida às ruas será, de fato, uma despedida disfarçada. No SBT, a dança das cadeiras continua — e como sempre, com muito bastidor, vaidade e suspense no ar.