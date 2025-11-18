Arrogância disfarçada de talento: Lobão transforma o Chupim em palco de constrangimento ao vivo

O programa Chupim da Metropolitana FM, conhecido por ser leve, divertido e queridinho dos convidados, virou cenário de puro constrangimento na noite desta segunda-feira, quando recebeu Lobão, aquele mesmo cantor que você provavelmente lembra mais pelas tretas do que pelos hits.

Chegando com a sutileza de um furacão, Lobão mal sentou e já fez questão de mostrar que continua o mesmo “eu me acho” de sempre. Ao ser elogiado pelos antigos sucessos — aqueles que realmente marcaram época — o artista rebateu insinuando que os apresentadores só citavam músicas do passado por não conhecerem seu “novo trabalho”. Novo trabalho esse que, sejamos sinceros, ninguém nunca viu nas rádios, nas playlists ou sequer nas lembranças de alguém.

Com a primeira patada distribuída, Marcelo Barbur tentou salvar o programa, afirmando que “apesar de não concordar com o posicionamento de Lobão, o respeitava”. Tradução: tentativa desesperada de fazer o clima parar de despencar no estúdio, onde todo mundo já estava pisando em ovos.

O programa, que é sinônimo de humor e autenticidade, ficou gelado. Do sofá de casa dava pra sentir o gelo batendo. E isso explica muito sobre o atual momento do cantor, que insiste em viver num pedestal que ninguém mais enxerga.

Enquanto o Chupim se mantém firme há quase 29 anos, com fila de convidados querendo um espacinho, Lobão parecia só querer transformar a conversa em um grande anúncio de si mesmo, num tom que colocava ele no mesmo patamar de lendas mundiais. Beby, sem perder o olhar clínico, até brincou sobre terapia — ao que Lobão respondeu que “já teve alta”. A audiência duvidou.

Rafael Ilha, sempre elétrico, parecia a qualquer segundo pronto para reagir às respostas grosseiras e contraditórias do cantor, que estava o tempo inteiro na defensiva, como se cada pergunta fosse uma ameaça à sua grandeza imaginária.

No final, depois de Beby, Barthô, Camila e Rafael suarem para manter o clima minimamente pacífico, Lobão finalmente foi desmontando a armadura. E, num ato de profissionalismo que até surpreende, ele ainda saiu de lá com convite para voltar.

Se vai aceitar? Se vai ser diferente? Se alguém quer ver de novo? Aí já é outra história.