"Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina" chega ao Rio com ingressos a partir de R$25

A mais aguardada experiência cultural do ano! O Rio de Janeiro se prepara para ser palco de "Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina", a maior exposição imersiva do gênio renascentista já vista no Brasil. A partir de 28 de novembro, no Centro Cultural Correios, os visitantes poderão mergulhar em uma jornada visualmente deslumbrante e interativa, desvendando os mistérios da 'Criação de Adão' e a profunda emoção da 'Pietà' em 15 salas temáticas. Garanta seu ingresso no site oficial, a partir de apenas R$25 e prepare-se para uma revolução artística

Com mais de mil metros quadrados, a mostra foi cuidadosamente concebida para oferecer uma experiência profundamente imersiva e interativa na vida e obra de um dos maiores artistas de todos os tempos. A exibição conta com 15 salas temáticas que exploram os mistérios de obras icônicas como a "Criação de Adão" e a emoção da "Pietà".

Entre os destaques, o público encontrará a Sala de Projeção da Pietà, uma experiência inovadora com projeções interativas e conteúdo audiovisual exclusivo que revela detalhes e emoções da obra-prima. Complementarmente, uma sala imersiva e exclusiva, dedicada aos afrescos da Capela Sistina, oferecerá uma perspectiva única e aprofundada, com projeções grandiosas que desvendam os segredos da criação e os profundos significados por trás de cada detalhe, incluindo a icônica "A Criação de Adão" no teto.

"Estamos trazendo para o Rio de Janeiro uma exposição que não apenas celebra a genialidade de Michelangelo, mas que redefine a forma como o público interage com a arte clássica. É a maior mostra imersiva do artista já realizada no Brasil, um marco que une tecnologia e história para proporcionar uma vivência inesquecível," afirma Felipe Pinheiro, Produtor Executivo da Exposição.

MICHELANGELO - Michelangelo Buonarroti (1475-1564) nasceu em Caprese, na região da Toscana, Itália, e faleceu em Roma. Renomado por suas contribuições à escultura, pintura e arquitetura durante o Renascimento, suas obras mais famosas incluem a estátua de "David", "Moisés", "Pietà" e os afrescos da Capela Sistina, com destaque para "A Criação de Adão" e o "Juízo Final." Como gostava de retratar o corpo humano em suas obras, também estudou anatomia e até dissecou cadáveres. Além de pintor e escultor, Michelangelo escrevia poemas. Foram mais de 300 ao longo da vida. Seu acervo, que abrange diversas disciplinas artísticas, está distribuído em importantes museus pelo mundo, como a Galleria dell'Accademia em Florença e no Vaticano.



CAPELA SISTINA - Uma das principais obras de Michelangelo foi a pintura dos afrescos do teto da Capela Sistina, no Vaticano, entre 1508 e 1512, trabalho encomendado pelo Papa Júlio II. Antes de iniciar o que se tornaria um dos grandes projetos de sua vida, o artista se debruçou por pelo menos um ano em estudos. Michelangelo fez inúmeros esboços para retratar com a fidelidade da sua visão e imaginação figuras divinas e humanas. Na abóbada (teto curvilíneo) da Capela Sistina, pintou as passagens da Bíblia a partir de nove histórias de Gênesis sobre a criação do Universo e do homem. A pintura é considerada uma das grandes obras da humanidade, não apenas pela complexidade, mas pela mistura humana, cultural, política e religiosa da época a partir do olhar de um dos mais renomados artistas do Renascimento.

A exposição "Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina" é apresentada pelo Ministério da Cultura, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei Rouanet e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, pela bGO, Deeplab e SulAmérica. Com correalização do MIS Experience, CULTSP e do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, a mostra tem patrocínio máster da TotalEnergies e Enel Brasil, patrocínio ouro da Brasilcap e da JCPM, por meio do Shopping RioMar Fortaleza, e conta com o patrocínio do Centro Cultural Correios e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A exposição possui apoio do UOL, OCCAM BRASIL e do Consulado Geral da Itália em São Paulo. Os direitos de imagem são da SEE e da Bridgeman Images.

Serviço:

Evento: Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina

Local: Centro Cultural Correios – R. Visc. de Itaboraí, 20 - Centro – Rio de Janeiro, RJ

Abertura ao Público: 28 de novembro de 2025

Funcionamento: Terça a Sábado, das 12h às 18h (última entrada às 18h, encerramento às 19h)

Ingressos: R$50 (inteira) / R$25 (meia-entrada)

Mais informações: www.michelangelocapelasistina.com.br

