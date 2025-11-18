Ex-namorada de Dado Dolabella sugere que ator se relacione com outro homem após novas acusações de agressão

Marcela Tomaszewski desembarcou no Brasil e, sem perder tempo, seguiu direto para a 14ª Delegacia de Polícia do Leblon, no Rio. A modelo, que já havia protagonizado um episódio de agressão envolvendo Dado Dolabella, voltou ao posto policial para oficializar as acusações contra o ex-namorado. Desta vez, o pacote é completo: violência física, psicológica, financeira e ainda um pedido de prisão preventiva do ator — que segue negando tudo.

Depois de quase seis horas prestando depoimento, Marcela deixou a delegacia e conversou com o A Tarde é Sua, da RedeTV!, onde abriu o jogo com Sônia Abrão e sua equipe. E foi ali que ela soltou a bomba que movimentou o programa e as redes sociais: a sugestão de que Dado Dolabella não gosta de mulheres.

Sonia Abrão, Dr. Diego Candido, Thiago Sodré e Marcela Tomaszewski (foto: Foto reprodução internet)

Durante a entrevista, Marcela disparou: “Eu acho que ele não gosta de mulheres. Como amigo ele é ótimo, mas como namorado…” — deixando a frase no ar. O repórter, atento, foi direto ao ponto: “Você está dizendo que ele não gosta de mulheres? Você acha que ele deveria se envolver com outro homem? Viver uma relação homoafetiva?”



Ao que Marcela respondeu, sem titubear: sim. E completou dizendo que, desta forma, talvez não houvesse agressões.

A declaração incendiou o estúdio e rendeu aquele silêncio clássico de choque que só o A Tarde é Sua sabe entregar antes de entrar na vinheta de emergência. O público, claro, foi à loucura.

Além disso, Marcela voltou atrás na versão dada anteriormente a Roberto Cabrini, quando alegou que as brigas com Dado não passavam de “discussões de casal”. Agora, ela afirma ter sido coagida pela assessoria e pelos advogados do ator a minimizar os fatos para proteger a imagem dele.

Enquanto isso, Dado Dolabella — já envolvido em uma lista extensa de acusações de ex-namoradas — continua negando todas as denúncias. Mas, com Marcela falando alto, claro e sem medo, o clima promete esquentar ainda mais nos próximos capítulos dessa história que, infelizmente, já tem roteiro repetitivo.