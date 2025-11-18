Lara Mara, a mais jovem presidente do Carnaval carioca, celebra os 68 anos da Unidos de Padre Miguel

A Unidos de Padre Miguel celebrou, neste domingo (16), seus 68 anos de história com uma feijoada especial realizada na quadra da escola, na Vila Vintém, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O clima de festa tomou conta da Agremiação, reunindo comunidade, diretoria e convidados para mais um capítulo da trajetória da Vermelha e Branca , agora sob o comando firme e afetivo de Lara Mara (20), a mais jovem mulher a presidir uma escola de samba no Carnaval carioca.

Em seu primeiro ano à frente da agremiação, Lara carrega uma relação visceral com a UPM. Nascida e criada na Vila Vintém, ela literalmente cresceu dentro da escola e transformou esse pertencimento em missão de vida.

Lara Mara, e componentes da Unidos de Padre Miguel (foto: Fotos/Divulgação: Adriano Reis / Palmer Assessoria de Comunicação)

“Eu faço parte da Unidos de Padre Miguel desde o ventre da minha mãe. Aqui, sem dúvidas, é extensão da minha casa, esta escola faz parte da minha história de vida, da minha verdade. Estar na quadra celebrando 68 anos desta escola tão querida é uma emoção que atravessa gerações, também uma responsabilidade muito grande que eu carrego, mas tudo que eu faço pela Unidos de Padre Miguel faço com alegria, faço por amor. Sei que ainda tem muito a ser feito. Não vou desistir, quero ver a minha comunidade no topo”, disse Lara.

A Estudante de Direito faz parte do ainda pequeno grupo de mulheres no comando de escolas de samba, Lara nunca enxergou sua juventude ou seu gênero como obstáculos. Pelo contrário: foi acolhida, respeitada e formada pela própria rotina da agremiação.



“As pessoas acham que por eu ser jovem ou mulher haveria algum obstáculo, mas nunca existiu. Sempre fui recebida por todos com muito carinho, confiança e respeito. A Unidos de Padre Miguel me formou como pessoa e como gestora, então eu aprendi a me posicionar. Busco sempre entrar e sair de todos os lugares pela porta da frente, com muita humildade. Sei que ainda tenho um longo trabalho para desenvolver na Unidos de Padre Miguel, mas tenho fé que vou conseguir, tenho me preparado muito para administrar cada vez melhor a minha agremiação”, revelou.

Sempre impecável em suas aparições, a presidente também se destacou pelo look escolhido para a comemoração, apostando em um vestido moderno e elegante, que valorizou suas curvas e reforçou sua presença marcante.

“Não sou uma mulher escrava da vaidade. Mas gosto de me cuidar, me manter saudável, estar em paz com o meu espelho. E como presidente desta grande agremiação, me preocupo em estar sempre bem não só fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente. Carnaval é alegria, mas é trabalho, exige muito de nós que vivemos 365 dias esta grande festa. Então eu me preocupo em estar bem por completo para administrar e representar bem a Unidos de Padre Miguel”, explicou a jovem líder.

O evento também marcou a oficialização de Jaquelline Grohalski como musa da escola.

“É o segundo ano dela como musa da Unidos de Padre Miguel. Fico feliz em vê-la saindo de São Paulo para desfilar conosco. Quem ama a nossa escola sempre será bem-vindo”, celebrou Lara.



