Em show, Belo reafirma namoro com Rayane e recebe sogra no camarim 

Com Rayane Figliuzzi confinada há dias em A Fazenda 17 e vivendo um verdadeiro inferno astral dentro do reality, o namoro dela com Belo virou pauta fixa nas redes sociais — e, claro, alvo dos clássicos burburinhos que todo mundo adora espalhar. Dizem por aí que a relação teria “subido no telhado” antes mesmo dela ser confinada, mas segundo o cantor, isso está longe de ser verdade.

Belo já garantiu em entrevistas que continua namorando Rayane, fez declaração pública no aniversário da amada e até convive com o sobrenome dela estampado na fachada da mansão onde mora. Ainda assim, o povo insiste em duvidar. Afinal, o romance está sendo testado bem no meio do maior caldeirão de treta da TV brasileira.

Dentro da Fazenda, Rayane vive fase complicada: recusou-se a cumprir tarefas com animais sob comando de Saory — sua maior rival declarada — alegando estar machucada após o episódio em que terminou com o braço enfaixado por causa de um embate com a ex de Marcelo Novaes. E não para por aí: virou alvo do time feminino, caiu da cama após discussão com Carol Lekker e perdeu a paz no confinamento.

Com tudo isso, começaram de novo as teorias: que o namoro teria acabado, que Belo estaria “com vergonha” da participação da amada e por isso estaria quieto sobre o reality. Mas no último fim de semana, o cantor tratou de enterrar qualquer dúvida.

Durante show em Paraíba do Sul — cidade vizinha à terra natal de Rayane — Belo parou tudo para declarar que segue firme no relacionamento. E ainda reforçou a mensagem ao receber a sogra no camarim. A foto? Sorriso de orelha a orelha e legenda da matriarca:

“Registros de um show incrível do genro! Você é gigante, @belo.”

Se dependesse do clima dentro de Itapecerica, ninguém apostaria um real nesse romance. Mas cá fora, ao que tudo indica, Belo está segurando o rojão e garantindo que está tudo bem entre ele e Rayane — mesmo que a torcida, às vezes, pareça querer o contrário.