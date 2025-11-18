Andrezinho do Molejo comemora 54 anos ao lado de amigos famosos e ganha noite de samba inesquecível

Entre os presentes, estavam seu melhor amigo e compadre Xande de Pilares, Flora Cruz, o ator Igor Lage, a atriz e cantora Stephanie Serrat, ator Joe Ribeiro,Neguinho da Beija-Flor, Kelly Jorge, o campeão olímpico Robson Caetano, integrantes do grupo Revelação, os músicos do Molejo, e o sensitivo João Campos, que veio especialmente de Araruama apenas para dar um abraço no amigo Andrezinho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Aniversário de 54 anos de Andrezinho (foto: Fotos divulção)

A celebração foi marcada por momentos musicais emocionantes. A festa contou com participação especial de Ivo Meirelles, que colocou todos para sambar, e de Xande de Pilares, que não poderia deixar de cantar para o aniversariante. Arlindinho e Dudu Nobre também subiram ao palco, bem como o grupo Tchakabum, que trouxe seus sucessos e levantou ainda mais o público, tornando a noite vibrante do início ao fim.

Aniversário de 54 anos de Andrezinho (foto: Fotos divulção)

Com clima de alegria, amizade e muita música, a comemoração reforçou o carinho e o respeito que artistas e público têm por Andrezinho, um dos nomes mais queridos do pagode brasileiro.