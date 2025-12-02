Assessoria de Virgínia desmente afastamento da escola

Segundo a assessoria de Virgínia Fonseca, a Rainha de Bateria da Grande Rio não pediu afastamento de 30 dias da escola. Apesar do burburinho que tomou conta das redes, tudo segue exatamente como manda o calendário divulgado pela própria agremiação, aquele mesmo já postado nas redes sociais.

De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Virgínia Fonseca teria pedido afastamento de 30 dias da Grande Rio. A assessoria da artista, no entanto, esclarece que o motivo não tem qualquer relação com crise interna ou afastamento inesperado, mas sim coincide exatamente com o período já previsto na agenda oficial da escola.

Ou seja: nada de drama carnavalesco, apenas uma pausa combinada e prevista, que inclusive abre espaço para as tradicionais viagens de fim de ano. Tudo indica que Virgínia vai atravessar o oceano para passar Natal e Ano Novo ao lado do namorado, o craque Vini Júnior, direto da Espanha.

E assim, com agenda alinhada, rumores desmentidos e malas prontas, a Rainha continua reinando — mesmo que a coroa passe algumas semanas no fuso europeu.

Veja o comunicado oficial:

"A informação não procede. A Grande Rio divulgou o calendário oficial, indicando que o último ensaio de 2025 será no dia 16/12; após essa data, as atividades só retornarão em janeiro de 2026. Esse recesso se aplica a todos os componentes e desfilantes da escola, não apenas à Virginia.

É importante ressaltar que a relação entre a Grande Rio e Virginia é muito bem esclarecida, especialmente no que diz respeito ao calendário.Virginia tem se apresentado de forma muito ativa, e jamais agiria de maneira irresponsável, ausentando-se da agremiação por um período tão longo, às vésperas do desfile."