Belo e Rayane Figliuzzi se envolvem em confusão em restaurante em São Paulo

Logo após a saída de Rayane Figliuzzi de A Fazenda 17, os passos da modelo continuam rendendo assunto fora do confinamento. Segundo informações do Metrópoles, Rayane e o cantor Belo teriam se desentendido com uma das assessoras da ex-peoa durante um encontro em um restaurante em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A confusão teria começado porque Rayane estaria ansiosa para ingressar nos ensaios da escola de samba onde irá desfilar como musa da Vila Isabel em 2026. No entanto, ainda de acordo com as informações, Belo teria interrompido o entusiasmo da modelo ao afirmar que ela deveria fazer mais aulas de samba antes de começar a frequentar os ensaios da comunidade.

A observação teria desagradado uma das assessoras de Rayane, que não gostou do “freio” colocado pelo cantor. A partir daí, os dois teriam iniciado uma discussão, cada um defendendo sua visão sobre como deveria ser a preparação da modelo.

Tentamos contato com a assessoria de Rayane, mas até o fechamento desta nota não obtivemos retorno para confirmar a veracidade dos fatos.

