Por: Thiago Sodré

Com contratação surpresa e demissão ídem, Geraldo Luís é demitido do SBT

Após apenas quatro meses no Aqui Agora, apresentador deixa a emissora em um desligamento tão repentino quanto sua própria chegada.

Geraldo Luís - (crédito: Foto reprodução intgernet)
Geraldo Luís - (crédito: Foto reprodução intgernet)

O apresentador Geraldo Luís, que integrava a bancada do Aqui Agora, foi demitido do SBT após apenas quatro meses de contrato. A emissora, comandada pelas filhas de Silvio Santos, confirmou a saída no início da tarde desta terça-feira, enviando um comunicado oficial à imprensa para anunciar o desligamento.

Geraldo Luís, que dividia o telejornal com Dani Brandi e Marcos Pagetti, foi dispensado sob a justificativa de que ambas as partes teriam chegado a um acordo. O texto enviado pelo SBT menciona que o apresentador estaria disposto a “alçar voos maiores”, embora internamente a decisão tenha surpreendido parte dos funcionários.

A relação entre Geraldo e o programa já havia começado cercada de mistério. Ele foi contratado e colocado na bancada de forma inesperada, surgindo de surpresa na estreia do Aqui Agora. Na época, todos os rumores indicavam que o telejornal seria comandado apenas por Dani Brandi e Marcos Pagetti, até que Geraldo apareceu no ar, ocupando o posto sem qualquer anúncio prévio.

Agora, quatro meses depois, o ciclo chega ao fim. Com a saída de Geraldo Luís, Marcos Pagetti passa a integrar a equipe de reportagens especiais, enquanto Darlison Dutra assume o comando do telejornal.

Apesar da demissão repentina, o SBT deixou em aberto a possibilidade de futuras conversas com o apresentador para novos projetos — aquele famoso “portas abertas”, que no mundo da televisão pode significar tudo… ou absolutamente nada.

