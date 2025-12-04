Infiel ao esquecimento: Musical que celebra Marília Mendonça pode não sair do papel

Marília Mendonça partiu, mas ninguém conseguiu se despedir de verdade, quem nunca ouviu seus hits nesses quase cinco anos e pensou “não é possível que ela se foi”, exatamente, é como se Marília estivesse aqui, vivíssima dentro de cada fã que ainda não engoliu essa dor, e justamente por isso “Infiel ao Esquecimento – O Musical” chegou a ser pensado como o grande tributo póstumo à estrela, mantendo acesa a chama da rainha da sofrência que continua presente em cada um de nós,

Mas calma, porque nem tudo são flores nessa homenagem, nos bastidores o sonho pode estar virando pesadelo, o projeto, que já estava prontíssimo para ganhar os palcos em 2026, parece ter travado bonito e corre o risco de se transformar no quê? Isso mesmo, um imbróglio judicial daqueles, desses que só a vida real sabe entregar,

A obra assinada por Amândio Lessa, Guto Graça Melo e Naura Schineider foi entregue com toda pompa à Workshow, empresa que cuida da carreira e do legado de Marília, entusiasmo total, abraços, sorrisos, tudo lindo, inclusive com o aval de Wander, empresário e figura-chave do império Mendonça, porém do entusiasmo à gaveta foi um pulo, e o tão aguardado “ok” para a produção simplesmente não veio, ficou parado ali, frio e esquecido como cupom de desconto vencido,

E como fofoca pouca é bobagem, especula-se que toda a novela envolvendo a guarda de Leo, filho da cantora com Murilo Huff, também tenha embaralhado o tabuleiro, afinal em meio às conversas com os criadores e os detentores dos direitos artísticos, Murilo assumiu a curadoria do filho e da obra da artista, mudando totalmente quem tem a caneta para dizer sim ou não nesse espetáculo,

A coluna, que descobriu com exclusividade essa homenagem que prometia ser a maior já feita para a eterna dona de “Infiel”, foi atrás de todos os envolvidos, Workshow, autores, produtor, Murilo, enfim, todo mundo que poderia colocar luz nesse sumiço do musical, mas até agora… silêncio total, ninguém quis se responsabilizar por frustrar milhares de fãs que só queriam mais um motivo para cantar e sofrer juntos,

Enquanto isso, o público segue esperando, rezando e pedindo aos céus que esse presente para Marília não vire apenas mais um projeto que morreu na gaveta, porque se tem uma coisa que o Brasil não admite é esquecer Marília Mendonça, e isso sim seria uma infidelidade imperdoável,