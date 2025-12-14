Roberto Carlos se envolve em acidente de carro em Gramado durante madrugada tensa

A madrugada deste domingo foi de susto em Gramado, Roberto Carlos acabou se envolvendo em um acidente de carro daqueles que gelam a espinha, o cantor dirigia seu luxuoso Cadillac a caminho da gravação do tradicional especial de fim de ano quando, em uma ladeira da cidade, o veículo simplesmente perdeu o freio e começou a descer de ré, sem controle, no caminho, o carro atingiu outros três veículos estacionados e só parou após bater em uma árvore, transformando o silêncio da serra em cenário de tensão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após o impacto, Roberto Carlos foi rapidamente levado ao hospital para a realização de exames de praxe, a preocupação foi grande entre a equipe e curiosos que presenciaram a cena, mas, para alívio geral, o cantor não sofreu ferimentos graves e acabou sendo liberado pouco tempo depois, o susto ficou, o prejuízo material também, mas o Rei, ao que tudo indica, segue firme para cumprir sua agenda e manter o brilho do especial que move gerações.