Mc Daniel apela para máscara e tenta driblar fãs e paparazzi nos aeroportos do Rio

Não é de hoje que Mc Daniel tenta passar despercebido pelos aeroportos do Rio de Janeiro, cansado de flashes, celulares apontados e abordagens a qualquer hora, o cantor passou a usar uma balaclava, daquelas que cobrem quase todo o rosto, como estratégia para fugir de fãs e paparazzi que costumam ficar à sua espera nas áreas de embarque e desembarque, a ideia até funcionou no começo, mas durou pouco.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A tática, que parecia infalível, acabou sendo descoberta, e o artista foi facilmente reconhecido mesmo com o disfarce, principalmente por detalhes que não passam batidos, estilo, postura e até a entourage que o acompanha, para piorar a situação, em uma das tentativas mais recentes de despiste, Mc Daniel apareceu com o filho no colo, o que praticamente entregou a identidade do “anônimo mascarado”, bastou isso para o disfarce cair por terra e o cantor ser novamente cercado por olhares curiosos, fotos e comentários nas redes, no fim das contas, a balaclava virou apenas mais um capítulo curioso da relação intensa entre o funkeiro e a fama que ele tenta, sem muito sucesso, escapar.
Ver essa foto no Instagram