Ticiane Pinheiro pode ser o grande nome da dança dos famosos 2026

Ticiane Pinheiro pode estar prestes a protagonizar uma das movimentações mais comentadas da televisão em 2026, depois de encerrar um longo ciclo de 20 anos de contrato com a Record, a apresentadora decidiu mudar de vez para o Rio de Janeiro e já passou a figurar entre os nomes mais desejados nos bastidores da Globo, especialmente para integrar o elenco da próxima edição da Dança dos Famosos.

O reality comandado por Luciano Huck ganhou ainda mais peso após o bom desempenho de Rodrigo Faro e Cátia Fonseca na edição de 2025, transformando a competição em uma espécie de porta de entrada estratégica para novos talentos da emissora, e é justamente nesse contexto que Ticiane surge como aposta forte, carismática, conhecida do público e com imagem facilmente reapresentável ao telespectador global.

Segundo comentários de bastidores, o próprio Luciano Huck já teria sinalizado que a participação de Ticiane seria uma jogada inteligente, a dança serviria para aquecer sua imagem, criar identificação com o público da casa e preparar o terreno para projetos maiores no futuro, se a negociação avançar, a pista de dança pode ser o primeiro palco da nova fase de Ticiane Pinheiro na Globo.