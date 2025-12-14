Lívia Andrade é apresentada como musa do Salgueiro

Lívia Andrade oficialmente desembarcou no Carnaval carioca e não foi de mansinho, a ajudante de palco de Luciano Huck bem que tentou resistir aos inúmeros convites para brilhar na Marquês de Sapucaí em 2026, fez charme, desconversou e disse não algumas vezes, mas bastou o Salgueiro entrar em cena para a loira mudar de ideia e aceitar o desafio que promete dar o que falar.

Neste sábado, Lívia foi apresentada oficialmente como musa do Salgueiro, com direito a faixa, recepção calorosa e aquele clima de consagração que a escola sabe fazer como poucas, o anúncio caiu como uma luva para a agremiação, que aposta no carisma, na popularidade e na presença forte da apresentadora para reforçar ainda mais o brilho vermelho e branco no próximo desfile.

Nos bastidores, o comentário é que o convite do Salgueiro foi tratado como irrecusável, feito sob medida para marcar a chegada definitiva de Lívia ao Carnaval do Rio, agora, a ex-resistente se prepara para viver uma nova fase, trocar o estúdio pelo samba no pé e provar que, além de dominar o palco da televisão, também sabe brilhar forte na avenida.