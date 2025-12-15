Zezé Di Camargo pede cancelamento de especial de Natal no SBT após visita de Lula à emissora

Zezé Di Camargo voltou a ocupar o centro do noticiário ao usar as redes sociais para pedir o arquivamento do especial de Natal que já havia gravado para o SBT e que estava previsto para ir ao ar no próximo dia 17 de dezembro, a decisão, segundo o próprio cantor, foi motivada pela visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de outros políticos ligados à esquerda à sede da emissora, durante o evento de lançamento do canal SBT News,

Em um vídeo publicado para seus seguidores, o sertanejo fez questão de deixar claro seu posicionamento político e afirmou não se sentir mais confortável em manter seu nome associado à emissora após o que classificou como uma mudança de postura institucional, para Zezé, a presença de representantes do atual governo simbolizaria um alinhamento que não condiz com suas convicções pessoais,

Durante o pronunciamento, o artista também direcionou críticas à atual gestão do SBT, comandada pelas filhas de Silvio Santos, Zezé afirmou acreditar que o fundador da emissora não concordaria com essa aproximação e que decisões recentes estariam em desacordo com os valores que, segundo ele, sempre marcaram a trajetória do canal,

O cantor argumentou ainda que seu posicionamento reflete o sentimento de uma parcela significativa da população brasileira que se declara contrária ao governo Lula, e que, por respeito a esse público e às próprias convicções, preferiria que o especial natalino fosse definitivamente arquivado, mesmo estando totalmente gravado e pronto para exibição,

O pedido chamou atenção nos bastidores da televisão por envolver um produto já finalizado e planejado como parte da programação de fim de ano da emissora, até o momento, o SBT não se manifestou oficialmente sobre a solicitação de Zezé Di Camargo nem confirmou se o especial seguirá ou não na grade,

Enquanto isso, o episódio expõe mais um capítulo da relação cada vez mais tensa entre entretenimento e política no país, mostrando como posicionamentos pessoais de artistas podem impactar diretamente decisões editoriais e artísticas, inclusive em um período tradicionalmente marcado por mensagens de união e celebração.