Farofa da Gkay chega ao fim e dá lugar à Folia da Gkay

Chegou oficialmente ao fim uma das festas mais comentadas da era digital, Gkay confirmou que a Farofa da Gkay não terá mais novas edições, encerrando um ciclo que marcou o entretenimento nas redes sociais e transformou o Nordeste em ponto de encontro obrigatório para influenciadores, artistas e criadores de conteúdo,

Durante anos, a Farofa se consolidou como um dos eventos mais aguardados do calendário influencer, reunindo convidados de diferentes partes do Brasil e até do exterior, a festa ganhou fama não apenas pela grandiosidade, mas também pelo clima de liberdade que rendia cenas comentadas à exaustão na internet, incluindo a alta circulação de romances e beijos entre os participantes, cenário que ajudou a construir a mística do evento,

Entre os episódios mais lembrados está a participação de Viih Tube, que acabou sendo apelidada de “rainha da Farofa” após protagonizar uma sequência de beijos que viralizou e se tornou símbolo daquela fase do evento, reforçando a imagem da Farofa como um espaço onde tudo era registrado e amplificado pelas redes,

Mesmo após um período de hiato, Gkay chegou a declarar em entrevistas que a Farofa poderia retornar em uma edição futura, cogitada inclusive para o mês de janeiro, no entanto, a influenciadora surpreendeu ao anunciar o cancelamento definitivo do projeto, colocando um ponto final em um evento que se tornou parte importante de sua trajetória,

A confirmação veio durante uma entrevista concedida à repórter Julie Alves, do programa A Tarde é Sua, comandado por Sônia Abrão, a conversa aconteceu durante mais uma apresentação do Salgueiro, escola de samba pela qual Gkay desfila como musa, em meio ao clima de preparação para o Carnaval,

No lugar da Farofa, nasce agora a Folia da Gkay, um novo projeto focado na temporada carnavalesca, a proposta é mostrar a influenciadora em um formato próximo ao de um reality, acompanhando sua rotina, bastidores e presença no sambódromo, seguindo um modelo já explorado por nomes como Sabrina Sato e Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla,

Com a mudança, Gkay sinaliza uma nova fase profissional, mais conectada aos grandes eventos culturais do país e menos centrada em festas privadas de grande porte, para os fãs e frequentadores que ajudaram a transformar a Farofa em fenômeno, resta agora a despedida,

Assim, os saudosos “filhos da Farofa da Gkay” já podem se preparar para dizer adeus a um evento que marcou uma geração nas redes sociais e acompanhar o nascimento de um novo capítulo, agora embalado pelo ritmo do Carnaval.