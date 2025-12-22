InícioColunistas#Coluna do Sodré
Término de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira ganha novo capítulo após anúncio do fim

Poucas horas depois do comunicado oficial, a atriz não perdeu tempo, removeu todos os registros ao lado do cantor, enquanto ele segue mantendo as lembranças do romance no perfil

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - (crédito: Foto reprodução Instagram)
O fim do relacionamento entre Paolla Oliveira e Diogo Nogueira mal havia sido anunciado e já ganhou um novo capítulo daqueles que o público de rede social entende bem. Após comunicar oficialmente o término, a atriz decidiu limpar o Instagram e apagou todas as fotos em que aparecia ao lado do sambista, deixando claro que, para ela, o ponto final veio acompanhado de um gesto simbólico e definitivo.

A atitude chamou atenção imediata dos fãs mais atentos, que correram para comparar perfis, prints e timelines. Enquanto Paolla optou por virar a página publicamente, Diogo Nogueira, ao menos por enquanto, mantém no ar os registros do relacionamento, incluindo cliques carinhosos, momentos descontraídos e imagens que ajudaram a construir a narrativa de um dos casais mais queridos da última década.

A diferença de postura reacendeu aquele velho debate que sempre surge após separações públicas, quem supera primeiro, quem prefere preservar a história e quem escolhe apagar para seguir em frente. Oficialmente, o comunicado conjunto falou em respeito, maturidade e carinho mútuo, mas, na prática digital, cada um parece lidar com o fim à sua maneira.

Juntos por quase cinco anos, Paolla e Diogo eram presença constante nas redes, com fotos elogiadas, comentários apaixonados e interações que alimentavam a torcida dos fãs. Agora, o contraste entre os perfis vira mais um termômetro da nova fase do ex-casal, mostrando que, mesmo quando o término é “em paz”, os gestos falam, e muito.

Se 2025 já vinha se destacando como o ano dos rompimentos, esse detalhe virtual só reforça o clima de fim de ciclo. Paolla limpa o feed, Diogo preserva as memórias e o público, claro, observa cada movimento, porque quando o amor acaba no mundo dos famosos, até a ausência de fotos vira manchete.

