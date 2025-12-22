2025 segue sendo o ano dos términos de famosos

O ano de 2025 parece ter assumido oficialmente o posto de vilão dos relacionamentos no mundo das celebridades. Um após o outro, casais considerados sólidos, apaixonados e até inspiradores foram sucumbindo ao calendário, provando que nem fama, nem amor público, nem juras eternas estão imunes ao tempo — ou ao próprio 2025.

Primeiro veio o choque com o fim de Virgínia e Zé Felipe, que até pouco tempo estampavam campanhas, vídeos e declarações dignas de conto moderno das redes sociais. Em seguida, MC Daniel e Lorena Maria também entraram para a lista dos rompimentos que pegaram fãs de surpresa, encerrando uma relação que parecia em plena ascensão.

Como se não bastasse, até Ivete Sangalo e Daniel Cady, símbolo de estabilidade, parceria e família, viram seus nomes envolvidos em anúncios de separação, reforçando a sensação de que o ano não está para brincadeira quando o assunto é vida a dois. E agora, para fechar a sequência de términos improváveis, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira colocaram um ponto final em um relacionamento de quase cinco anos, considerado por muitos um dos mais icônicos da última década.

A cada novo anúncio, o público reage entre o choque, a incredulidade e aquele pensamento inevitável, “se nem eles conseguiram, quem conseguirá?”. Em 2025, o amor segue existindo, claro, mas anda sendo testado como nunca, e a lista de ex-casais famosos só cresce.

Se você tem uma relação estável, o aviso está dado, 2025 ainda não acabou e, ao que tudo indica, ainda pode reservar novos capítulos inesperados nessa novela dos términos que ninguém pediu, mas todo mundo acompanha