Entre a TV, o Natal de Ronnie Von e o Carnaval: Juju Bonita encerra 2025 em clima de gratidão e novos planos

Juju Bonita encerra o ano com motivos de sobra para comemorar. Feliz com a fase profissional, ela segue firme na RedeTV!, onde continua produzindo matérias para o TV Fama e para o Manhã Com VC, além de ter vivido um momento especial agora em dezembro, quando foi assistente de palco de Ronnie Von no tradicional especial de Natal do apresentador.

Em clima de emoção, Juju não escondeu a alegria ao falar da experiência. “Amei estar participando desse especial mágico. Nunca animei uma plateia com tantas celebridades. Amei”, contou, visivelmente realizada com o convite e a oportunidade de dividir o palco com um dos nomes mais icônicos da televisão brasileira.

Ronnie Von e juju Bonita (foto: Foto divulgação)

Conhecida também pelo trabalho como animadora de plateia, Juju aproveitou para defender a profissão, que, segundo ela, ainda é alvo de muitos julgamentos. “Eu amo animar plateia. As pessoas julgam muito a profissão de animadora de plateia, desfazem, não chamam para os eventos, é babado. Mas eu tenho jogo de cintura para isso”, disparou, sem perder o bom humor.

Grata pelas portas que se abriram ao longo do ano, Juju fez questão de destacar a emissora. “Sou muito grata à RedeTV! por todas as oportunidades”, afirmou. Para o próximo ano, os planos seguem ambiciosos e cheios de energia. “Pretendo continuar fazendo o que faço, tanto na TV quanto com meus eventos”, adiantou.

E a agenda não para por aí. Juju também já se prepara para o Carnaval, quando será musa de um bloco em Mauá, sua cidade. “Tem o Bloco Não Tem Mais Jeito, o Carnaval da TV, o Bloco da Salete”, enumerou, mostrando que o samba e a folia seguem garantidos.

Entre um projeto e outro, Juju ainda alimenta um sonho antigo. “Quero muito fazer meu podcast este ano, se Deus quiser. Gosto de desafios, quero mais”, concluiu, deixando claro que 2026 promete ser de ainda mais trabalho, visibilidade e novidades. #FuiClara