Jade Picon vive sua própria Emily em Paris em evento exclusivo da Eudora

Na última sexta-feira, Jade Picon foi o centro das atenções em uma watch party exclusiva promovida pela Eudora para celebrar a estreia da 5ª temporada de Emily in Paris. O evento marcou também um feito inédito, a Eudora se tornou a primeira marca brasileira de cabelos a patrocinar a série, unindo moda, beleza e o charme parisiense que conquistou o público ao redor do mundo.

Para a ocasião, Jade surgiu com um look inspirado diretamente na protagonista Emily, conectando estilo, atitude fashion e a estética sofisticada da produção. Em conversa exclusiva, a influenciadora e atriz, que atualmente estrela a primeira novela vertical da Globo, falou sobre a experiência de mergulhar nesse universo que mistura glamour, redes sociais e muita personalidade.

Jade Picon (foto: Foro diulgaççao)

“É surreal, de verdade. Eu cresci assistindo séries que tinham esse impacto na cultura pop, e hoje fazer parte de uma campanha que dialoga com esse universo… parece que estou vivendo minha própria versão brasileira da Emily”, contou Jade, empolgada com a parceria entre Eudora Siàge e a série.

A viagem recente para Paris, que movimentou as redes sociais da influenciadora, também foi assunto. Jade revelou que visitar os cenários icônicos da série teve um significado especial. “Paris tem uma energia única. Caminhar pelos cenários da série foi muito especial, parecia que eu já conhecia tudo, mas ao mesmo tempo era tudo novo”, disse.

Jade Picon (foto: Foro diulgaççao)

Sempre muito conectada ao digital, Jade também aproveitou para dividir dicas para quem quer produzir conteúdos mais bonitos e naturais nas redes sociais. “Com certeza! Luz natural faz toda diferença, e pensar no enquadramento do jeito que valorize a cena também ajuda muito. Mas, acima de tudo, é sobre espontaneidade. Quando você se diverte e se sente confortável, o vídeo ganha vida de um jeito muito mais verdadeiro”, aconselhou.

Vivendo atualmente uma fase mais ousada na dramaturgia, Jade encara o desafio de dar vida a uma vilã na novela vertical da Globo, mostrando uma nova faceta de sua carreira. Entre Paris, moda, beleza e atuação, a influenciadora prova que sabe transitar por diferentes universos com naturalidade, estilo e, claro, muita presença digital.