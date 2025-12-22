Morre Arlette Siaretta, nome histórico do audiovisual brasileiro e dona da Casablanca

Faleceu na manhã desta terça-feira a empresária Arlette Siaretta, proprietária da produtora Casablanca, um dos nomes mais influentes e respeitados do mercado audiovisual brasileiro, com passagens marcantes pela televisão, pelo cinema e pelo universo publicitário, onde ajudou a moldar campanhas, formatos e produções que atravessaram gerações.

Discreta fora dos holofotes, mas poderosa nos bastidores, Arlette construiu uma trajetória sólida, comandando projetos relevantes e sendo peça-chave em decisões que impactaram diretamente o conteúdo exibido nas telas do país, deixando um legado que segue vivo no setor.

Arlette foi casada com Pedro Siaretta e é mãe de Patrick Siaretta, atual CEO da Teleimage, mantendo a tradição familiar ligada à produção audiovisual e à indústria criativa.

O velório acontece no Cemitério Parque Morumbi, e o sepultamento está marcado para às 15h, reunindo familiares, amigos e nomes importantes do mercado, que se despedem de uma empresária que fez história, mesmo longe das câmeras.