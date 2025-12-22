RedeTV! choca a TV aberta: Marcelo de Carvalho vende seus 30% da emissora e Amilcare Dallevo Jr. fica com tudo

Em um movimento que promete mexer com os corredores de Osasco e São Paulo, a RedeTV! anunciou oficialmente a alteração em sua estrutura societária nesta segunda-feira, com Marcelo de Carvalho vendendo seus 30% de participação na emissora paulista ao sócio majoritário Amilcare Dallevo Jr., que passa a deter 100% do capital da empresa — até então a sociedade entre os dois vigias controlava a rede, com Dallevo com cerca de 70% e Carvalho com os restantes 30% da RedeTV!

A mudança chega depois de décadas de rumores, negociações e especulações sobre a possível saída de Marcelo da sociedade, assunto que já havia circulado fortemente na imprensa no passado e até sido tratado como boato pela própria emissora em momentos anteriores — incluindo comunicações públicas em que a RedeTV! negava estar à venda “em hipótese alguma” . Ainda assim, agora a alteração foi confirmada de forma institucional pela própria RedeTV!, que em comunicado interno e no seu canal de relações com investidores informou a conclusão da transação, sem detalhar valores oficiais.

Nos bastidores, a cifra especulada gira em torno de aproximadamente R$ 500 milhões pelo pacote de ações — número que circula entre executivos do mercado e veículos especializados, embora a emissora não tenha divulgado oficialmente o montante pago nem dado detalhes sobre as condições da venda. A transação encerra uma parceria que remonta à criação da emissora no final dos anos 1990, quando Marcelo de Carvalho e Amilcare Dallevo Jr. compraram juntos a concessão da antiga Rede Manchete e deram vida à RedeTV!

Segundo o comunicado divulgado pela rede, a mudança na composição acionária não afetará, por ora, a programação nem os contratos de trabalho vigentes — inclusive o de Marcelo de Carvalho, que continuará como apresentador do game show Mega Sonho na grade da RedeTV!, mantendo sua presença na televisão aberta apesar da saída da sociedade acionária .

Além disso, fontes próximas ao empresário indicam que Marcelo pretende retomar e expandir investimentos em seus projetos fora da televisão, com foco em setores de imóveis e tecnologia, áreas em que ele já tem atuação e interesse há alguns anos. A saída da sociedade da emissora, portanto, não representa um afastamento total de sua carreira na mídia, mas sim uma reorganização de prioridades e negócios, segundo assessores que acompanham sua trajetória.

A movimentação promete gerar repercussão no mercado audiovisual brasileiro e entre concorrentes, já que a RedeTV! passa a ser controlada integralmente por Amilcare Dallevo Jr., abrindo novos capítulos na história da emissora aberta que desde sua criação disputou espaço com as grandes redes nacionais.

