Sumiço prolongado? Cariúcha segue fora do SBT e retorno muda de novo

Afastada das redes sociais desde que seu nome foi parar no centro do escândalo envolvendo o médico Danilo Bravo, Cariúcha segue também longe das câmeras do SBT, para quem achava que o retorno estava logo ali, pode ir sentando, porque não foi dessa vez. A emissora havia divulgado oficialmente que a apresentadora voltaria aos programas de fofoca no próximo dia 12, justificando a ausência como simples férias já combinadas, daquelas bem convenientes, diga-se de passagem.

Mas o roteiro mudou ao vivo. Durante o Fofocalizando desta quarta-feira, Gabriel Cartolano tratou de esfriar as expectativas e avisou que o retorno de Cariúcha foi novamente adiado. Nada de dia 12, segundo o novo calendário apresentado no programa, a apresentadora só deve reaparecer no ar no dia 19, isso, claro, se não surgir mais um imprevisto no meio do caminho.

Nos bastidores, a história das “férias programadas” já não convence tanto, principalmente porque o afastamento coincide exatamente com o auge da repercussão do caso Danilo Bravo. Enquanto isso, Cariúcha segue no modo silencioso, fora das redes, fora do vídeo e, aparentemente, fora da pressa da emissora em colocá-la de volta no jogo.

Resta saber se o dia 19 será mesmo o ponto final desse afastamento ou apenas mais um capítulo de um retorno que insiste em ser adiado. Afinal, no mundo da fofoca, data marcada nunca foi garantia de nada.