Lucas Guimarães comemora crescimento de audiência do ‘Eita, Lucas!’ no SBT

Mais de 51,1 milhões de pessoas já assistiram ao programa Eita, Lucas!, comandado por Lucas Guimarães, nas tardes de sábado do SBT, desde sua estreia em março de 2025. Os números comprovam o gosto popular e o amplo alcance da atração junto ao público brasileiro. No cenário televisivo, o programa tem se destacado pela diversão, histórias emocionantes e pelas interações com o público, tanto no estúdio quanto nas gravações externas.

Em cada edição, Lucas Guimarães percorre cidades de todo o Brasil em busca de boas histórias de vida. Visita comunidades, conhece pessoas que fazem a diferença e distribui prêmios incríveis. Entre as atrações, o apresentador dá carona a quem tem boas histórias para contar e oferece a chance de ganhar prêmios em dinheiro pelo caminho, enquanto no estúdio a plateia se diverte com o quadro Piscina da Sorte, desafios cheios de humor e atrações musicais. Entre os artistas que já passaram pelo programa estão Simone Mendes, Zé Vaqueiro, Joelma, Manu Bahtidão, Léo Foguete, Lexa, entre outros nomes da música brasileira.

(foto: Marco Mota)

Apresentador, influenciador digital e empresário, Lucas Guimarães é natural de Alagoas. Se destaca pela condução leve e espontânea do programa, valorizando momentos de entretenimento para o público familiar.

Essa aposta no “Brasil real” vem consolidando o sucesso do Eita Lucas!. Na audiência já alcançou a vice-liderança em importantes praças como São Paulo e Fortaleza, superando concorrentes durante boa parte da transmissão e confirmando que o formato agrada e fideliza o público.

Com a renovação de contrato em 2026, Lucas afirma a emoção e os resultados que têm levado ao SBT: "Muito feliz com os resultados da audiência pelo Brasil. Resultado de uma equipe empenhada para fazer o melhor. Obrigado a cada um que cada uma que acompanha nosso programa. Daqui pra sempre sou eu e vocês! Obrigado Deus! Amo vocês", afirmou o apresentador.