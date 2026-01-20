Margareth Serrão, mãe de Virgínia Fonseca, sofre acidente de carro em BR

Margareth Serrão passou por um grande susto ao sofrer um acidente de carro em uma BR enquanto se dirigia a uma consulta médica, o impacto foi forte a ponto de causar perda total do veículo, deixando quem viu as imagens em choque.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A situação ganhou ainda mais repercussão porque Virgínia Fonseca, filha de Margareth, descobriu o ocorrido durante uma live ao vivo, o clima mudou na hora, o improviso tomou conta e o susto ficou estampado no rosto da influenciadora.

Segundo informações apuradas, apesar da gravidade do acidente e do estado do carro, Margareth passa bem, ela foi levada ao hospital apenas por precaução, onde realizou exames e ficou em observação para checagem médica.

No fim, ficou o susto, a tensão ao vivo e o alívio geral, mostrando que, desta vez, a estrada pregou uma peça pesada, mas sem consequências graves, para a tranquilidade da família e dos seguidores que acompanharam tudo quase em tempo real.