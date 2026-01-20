Safadão cancela show em cima da hora, revolta fãs e pode enfrentar ação judicial em Cabo Frio

O cancelamento do show de abertura de Wesley Safadão no Festival de Verão de Cabo Frio, marcado para a última sexta-feira (16), provocou forte reação do público e abriu uma crise que agora deve avançar para o campo jurídico. Principal atração da noite inaugural, o cantor teve sua ausência comunicada na véspera da apresentação, frustrando milhares de fãs que aguardavam o show.

A decisão de cancelar o compromisso partiu da equipe do artista e foi atribuída a um suposto “problema de logística”, já que Safadão havia participado de um cruzeiro musical encerrado em Santos (SP). A justificativa, no entanto, foi prontamente contestada pela produção do evento. Segundo os organizadores, o contrato firmado previa deslocamento aéreo direto para Cabo Frio, o que tornaria viável a apresentação conforme acordado.

Com o anúncio feito em cima da hora, o impacto foi imediato. O público, que comprou ingressos motivado pelo nome do cantor, reagiu com indignação nas redes sociais, direcionando as críticas diretamente a Wesley Safadão e à sua equipe pela falta de cumprimento do compromisso assumido.

Diante dos prejuízos, a produtora confirmou que vai ingressar com uma ação judicial contra o artista para ressarcimento das perdas causadas pelo cancelamento. O processo busca recuperar valores investidos em estrutura, publicidade e logística, além de responsabilizar Safadão e sua equipe pelos danos financeiros e de imagem provocados pela decisão repentina. A ação também pretende criar um precedente no mercado de eventos, especialmente em casos de cancelamentos sem aviso prévio adequado.

Embora os valores não tenham sido oficialmente divulgados, fontes do setor apontam que a contratação girava em torno de R$ 1 milhão, considerando cachê e custos operacionais. Um impacto significativo, resultado direto de um cancelamento feito às vésperas do show e que colocou o nome de Wesley Safadão no centro de mais uma polêmica.

Agora, com o público frustrado e a Justiça no horizonte, o episódio deixa uma marca clara: o cancelamento não foi do festival, mas do artista — e as consequências prometem ir além dos palcos.