Eita, Lucas! SBT quebra o silêncio e nega fim do programa após burburinho nos bastidores

Depois de muita especulação, cochicho de corredor e aquele zum-zum-zum clássico de bastidor de TV, o SBT resolveu colocar um ponto final no falatório sobre o suposto fim do programa Eita Lucas! e a possível saída de Lucas Guimarães da emissora. E não, segundo a casa de Silvio Santos, nada disso procede.

Em nota oficial divulgada nesta sexta-feira, 24 de janeiro de 2026, a emissora foi direta e sem rodeios ao afirmar que é falsa a informação de que Lucas deixaria o canal ou que a atração estaria com os dias contados. Pelo contrário, o clima é de satisfação interna, com direito a elogios e tapinha nas costas.

De acordo com o comunicado, o SBT garante estar contente com o projeto e com a atual fase do programa, que segue em plena produção, sem sinal de pausa ou cortes repentinos. Lucas Guimarães, inclusive, continua com gravações em andamento, o que desmonta qualquer narrativa de crise ou despedida silenciosa.

Ainda segundo a emissora, Lucas é visto como um talento em constante evolução, alguém em quem o canal aposta e deposita confiança, reforçando que tanto o apresentador quanto o Eita Lucas! seguem firmes na grade de programação. Traduzindo do juridiquês televisivo, por enquanto, está tudo bem, tudo ótimo e tudo gravando.

Se havia gente apostando no fim do programa antes mesmo do intervalo comercial, a nota veio como um balde de água fria, ou quente, depende do lado da fofoca. Uma coisa é certa, Lucas segue no palco, o programa continua no ar e o SBT, pelo menos oficialmente, não quer saber de apagar esse holofote tão cedo.