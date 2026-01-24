Antes do BBB, Ana Paula Renault virou dor de cabeça no bairro e quase foi "convidada a se retirar"

Muito antes de cruzar os portões mais vigiados do Brasil, Ana Paula Renault já protagonizava um reality paralelo, só que longe das câmeras e bem no coração do centro de São Paulo. Morando em uma região comercial agitada, cercada por bares e restaurantes, a ex-sister teria vivido uma relação pra lá de turbulenta com os vizinhos, marcada por barulho, irritação e chamadas frequentes para a polícia.
Segundo relatos que circulavam na época, Ana Paula não escondia o incômodo com o entra e sai de clientes, música alta e o burburinho típico da vida noturna da região. O problema é que, incomodada, ela acionava as autoridades com tanta frequência que acabou despertando a ira dos comerciantes locais, que passaram do cochicho ao ataque organizado.
O clima ficou tão pesado que donos de bares e restaurantes se uniram em um abaixo-assinado pedindo, sem muito rodeio, que Ana Paula deixasse o local. Isso mesmo, a solução encontrada foi tentar expulsar a moradora que, para eles, não combinava nem um pouco com o ritmo comercial da área.
Nos bastidores do prédio e do bairro, o episódio rendeu comentários ácidos, olhares atravessados e a fama de vizinha problemática, bem antes da fama nacional. Quase expulsa do endereço e já acumulando polêmicas, Ana Paula mostrou que o talento para conflitos não nasceu no BBB, apenas ganhou palco, plateia e transmissão ao vivo.