Igor Lage reencontra Eri Johnson após 30 anos de "Caça Talentos"

O reencontro aconteceu na noite desta sexta-feira, durante a estreia da peça “Aluga-se um Namorado”, protagonizada por Eri Johnson, no Teatro do Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro.

Em 1996, os atores trabalharam juntos na novela “Caça Talentos”, exibida pela TV Globo e apresentada por Angélica, produção que marcou uma geração. Na trama, Igor Lage interpretava o irreverente Souboy, enquanto Eri Johnson dava vida ao carismático Órion, personagens que conquistaram o público e permanecem vivos na memória afetiva dos fãs.

Igor Laje e Eri Jhonson (foto: Foto divulgação)

O reencontro foi cercado de emoção, com abraços, risadas e muitas lembranças dos bastidores da novela. A noite ainda contou com a presença de outros nomes ligados à produção, como a atriz Helena Fernandes, o ator Raymundo de Souza — que viveu o pai do personagem de Igor em Caça Talentos e atualmente integra o elenco da peça — além do diretor Carlos Magalhães, tornando o momento ainda mais especial e nostálgico.

Um encontro que celebrou a amizade, a trajetória artística e a importância de uma obra que deixou saudades e marcou época na televisão brasileira.