Confinado no BBB, Alberto Cowboy pode ter cachê confiscado para pagamento de processos no valor de 200 mil reais

Enquanto vive o isolamento luxuoso do BBB, cercado por provas, festas e discursos ensaiados, Alberto Cowboy enfrenta, fora da casa, um enredo bem menos glamouroso e longe do prêmio milionário. O empresário responde a processos judiciais que tramitam desde 2022 e 2023, movidos por instituições bancárias, e que podem terminar com confisco de cachês, bloqueio de contas e até penhora de bens, um reality paralelo que não aparece na edição da Globo.

Proprietário da hamburgueria MY Lanch, em Belo Horizonte, Alberto recorreu a dois empréstimos bancários que hoje viraram dor de cabeça. Um contrato de 80 mil reais com o Bradesco e outro de 40 mil reais junto à Caixa Econômica Federal, valores que, na época, pareciam solução, mas acabaram virando problema em letras miúdas.

Os financiamentos foram firmados em 48 meses, com parcelas de 2.792 reais, porém, segundo os autos, apenas as três primeiras prestações teriam sido pagas, depois disso, silêncio, atraso e processo. O resultado é uma ação que já soma cerca de 117 mil reais, valor que, com juros e multas, pode ultrapassar facilmente a casa dos 200 mil.

Com o processo em fase de execução, a situação segue como uma bomba-relógio fora do confinamento, enquanto Alberto Cowboy tenta sustentar uma nova imagem diante do público. Dentro da casa, jogo, carisma e estratégia, fora dela, boletos vencidos, bancos impacientes e a Justiça batendo à porta, porque, ao que tudo indica, o paredão mais perigoso pode estar esperando do lado de fora.