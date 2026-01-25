Morre Bira Hawaí, empresário e pai de Anderson, do Molejo

O samba perdeu um de seus grandes bastidores neste domingo, 25 de janeiro. Bira Hawaí, empresário, produtor, diretor e pai de Anderson, do Molejo, morreu após passar por uma cirurgia no coração em São Paulo. A notícia caiu pesada entre amigos, familiares e fãs, daqueles golpes que ninguém espera, mas que mudam o tom da roda inteira.

Figura central na trajetória do Molejo, Bira não era apenas o homem dos contratos e decisões, era o paizão, o guia e o mestre, como o próprio grupo fez questão de destacar em uma homenagem emocionada nas redes sociais. Foi ele quem acreditou, insistiu, cobrou quando precisou e segurou a mão quando o caminho parecia estreito demais.

Mesmo após o procedimento cardíaco, a expectativa era de recuperação, mas Bira não resistiu, deixando um vazio difícil de explicar em palavras. O legado, porém, segue intacto, feito de música, ensinamentos e uma história que ajudou a moldar um dos grupos mais populares do samba e do pagode.

Neste domingo, o samba chorou, o Molejão silenciou por um instante e o nome Bira Hawaí entrou para aquela lista triste e respeitada dos que se foram, mas jamais serão esquecidos.