Eita, Lucas! Garante o segundo lugar no Ibope e coloca SBT na frente da Record e da Band

O sábado foi de vitória para o SBT e de desconforto para a concorrência. Eita, Lucas! garantiu 3,0 pontos no Kantar Ibope e conquistou a vice-liderança na praça de São Paulo, a mais disputada do país, colocando a emissora à frente da Record e da Band sem muito esforço.
No ranking da audiência, o Paulistar liderou com 8,18 pontos, enquanto Lucas Guimarães apareceu logo atrás, firme no segundo lugar. A Record até tentou reagir com o Cine Aventura, que marcou 2,95 pontos, mas ficou por décimos atrás, vendo a vice escapar por pouco. Já a Band, com o BEC Band, praticamente não entrou na briga, registrando apenas 0,50 ponto.
A RedeTV! também passou longe de qualquer disputa, com 0,31 ponto, seguida pelo Quintal da Cultura, da TV Cultura, que fechou com 0,13. Um cenário que escancara quem realmente conseguiu fisgar o público naquele horário.
Com o resultado, Eita, Lucas! mostra fôlego, consolida o crescimento de Lucas Guimarães na programação do SBT e prova que, pelo menos nesse sábado, o “eita” foi ouvido alto e claro nos lares paulistanos.