Bloco da Lexa abre domingo de folia e arrasta multidão no Centro do Rio

Encerrando o primeiro final de semana de festas no circuito de megablocos Preta Gil, o Bloco da Lexa atraiu milhares de pessoas para a rua Primeiro de Março, no Centro do Rio, na manhã deste domingo (25). O bloco abriu cedo a programação e, do alto do trio elétrico, a cantora levantou o público com sucessos que transformaram as ruas em um grande coro a céu aberto.

“O segundo dia de megabloco e este segundo fim de semana de blocos confirmam que o Rio já está completamente tomado pelo espírito do Carnaval. A cidade vive uma ocupação intensa, alegre e diversa dos espaços públicos, com milhões de pessoas nas ruas celebrando de forma organizada, segura e democrática.”, Bernardo Fellows, presidente da Riotur.

A apresentação marcou o retorno de Lexa aos blocos de rua no Rio, e a volta foi celebrada pelo público, que acompanhou o trio desde as primeiras horas do dia. Um dos maiores nomes do funk e do pop nacional, a cantora subiu no trio vestida para homenagear a pluralidade musical brasileira, tema escolhido pela cantora para o carnaval de 2026.

Bloco da Lexa (foto: Foto divulgação)

“Voltar é um sinal que a vida continua e que eu sou muito forte. Eu amo fazer isso, estou muito feliz de estar realizando o bloco hoje. Faço porque sou apaixonada”, disse Lexa, emocionada por voltar ao circuito de megablocos após um ano afastada do carnaval.

Para abrir o show, a artista apresentou um cover de “Sinais de Fogo”, sucesso de Preta Gil, celebrando a cantora que dá nome ao circuito de megablocos do Rio, falecida em 2025. No repertório, hits como como “Sapequinha”, “Chama Ela” e “Só Depois do Carnaval” embalaram o público, assim como músicas como “Combatchy”, parceria com Anitta e Luísa Sonza, e "Amiga com Amiga", lançada na última semana com MC GW e MC Carol, que provam a relevância da cantora na cena do pop e funk nacional.

A cantora também aproveitou para tocar sucessos da música eletrônica, clássicos da Banda Eva e diversos outros funks. Outros artistas, como Lorena Simpson, Mc Nito, Lenny e DJ Jhury passaram pelo trio, que foi encerrado pela apresentação do cantor Naldo Benny, ao lado de Lexa.

Bloco da Lexa (foto: Foto divulgação)

“Acho que aproximei mais do público porque os blocos de rua, o show gratuito, viabiliza com que as pessoas vejam todo o meu trabalho e não gastem. Eu nasci no Carnaval, digo que sou cria do Carnaval. Então, viver isso, ver o meu trabalho indo tão longe, é muito importante. Um sinal de que meu trabalho só vai se estendendo ainda mais”, concluiu a cantora.

Clima de festa também chega na Zona Sul

A folia de domingo também tomou conta de outros pontos da cidade. No Largo dos Leões, no Humaitá, Zona Sul, o tradicional bloco Só Caminha apresentou seu desfile e embalou os foliões que preferiram evitar as grandes massas dos megablocos. O cortejo deste ano levou para as ruas o tema de contos de fadas que, segundo a produção do bloco, foi escolhido no intuito de estimular o uso de fantasias e agradar o público infanto-juvenil e adulto. O desfile foi marcado por leveza e alegria, com forte presença de famílias e fantasias criativas.

"O nosso bloco é para as pessoas do Rio, da comunidade em nosso entorno. A ideia é que a gente consiga fazer como todo ano, um bloco que seja família, que seja entre amigos. Não toleramos brigas nem nada que possa colocar esse clima em risco. Se acontecer algo, a gente tira e o bloco não recomeça até tudo estar organizado e que todo mundo possa se divertir”, contou Gabriel Antunez, um dos fundadores do bloco.

Criado em 2009, o bloco surgiu da iniciativa de um grupo de amigos moradores de Botafogo e Humaitá, apaixonados por samba e Carnaval de rua. Atualmente, o Só Caminha conta com cerca de 100 integrantes na bateria, comandada pelo mestre Caliquinho, conhecido por sua passagem pela Fiel Bateria da escola de samba São Clemente.

“Hoje em dia todos têm quarenta e poucos anos, mas quando nós criamos o bloco, todo mundo estava na faixa dos 20. A gente gostava de samba, frequentava as rodas e, por isso, nos inscrevemos para fazer parte da bateria de carnaval, e aí começamos a tocar em blocos de rua”, lembrou o organizador.

Ao todo, 452 blocos desfilam no Carnaval de Rua do Rio 2026. A programação completa vai até o dia 22 de fevereiro e pode ser conferida no aplicativo Blocos do Rio 2026 e no site oficial www.carnavalderua.rio/ garantindo que todos os foliões saibam onde e quando a folia vai rolar.