Rainha Virgínia Fonseca: Maior que Paola Oliveira

Desde que foi anunciada como a nova rainha de bateria da Grande Rio, Virgínia Fonseca virou assunto obrigatório em Caxias, no samba, nas redes e, claro, nas rodas mais afiadas do carnaval. Por aqui, sempre acreditamos em seu potencial e apostamos sem medo no grande nome do carnaval, enquanto muita gente torcia o nariz, a influenciadora fazia exatamente o que sabe melhor: dominar atenções, criar conexão e transformar presença em fenômeno.
Virgínia não chegou apenas com faixa e coroa simbólica, chegou com carisma popular, trânsito livre entre a comunidade e uma força midiática que poucas — ou nenhuma — rainha conseguiu em tão pouco tempo. Cada visita à quadra virou evento, cada aparição nas ruas de Duque de Caxias parecia desfile fora de época, com fãs, moradores e curiosos disputando espaço para ver de perto quem já é tratada como estrela absoluta da escola.
E não é exagero dizer que, em 2026, até figuras icônicas do carnaval como Sabrina Sato, Juliana Paes e Viviane Araújo acabaram ficando de escanteio quando o assunto é holofote e repercussão. O nome que realmente furou a bolha, extrapolou o mundo do samba e virou pauta nacional foi Virgínia Fonseca, uma rainha que entendeu o carnaval como espetáculo, comunicação e pertencimento.
Enquanto isso, a antiga rainha da Grande Rio, Paola Oliveira, que chocou a comunidade ao deixar o cargo, já começa a virar lembrança distante. Nos bastidores da escola, entre membros da comunidade e frequentadores da quadra, o comentário é quase unânime: o fenômeno Virgínia Fonseca tomou conta de tudo. O passado ficou no retrovisor e o presente tem nome, sobrenome e milhões de seguidores atentos a cada passo.
Virgínia não apenas assumiu o posto, ela redefiniu o papel de rainha de bateria em tempos de redes sociais, engajamento e presença popular. Antes mesmo da folia oficial começar, ela já fez história, provando que, quando a coroa encaixa, não há saudade que sobreviva.