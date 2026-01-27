Cariúcha pede demissão do SBT, emissora que lhe abriu as portas

Mal deu tempo de esquentar a cadeira. Apenas uma semana depois de voltar ao ar, Cariúcha surpreendeu ao pedir uma reunião a portas fechadas com a direção do SBT e, sem rodeios, colocou o ponto final em sua passagem pela emissora que lhe abriu as portas e apostou em seu retorno após um período turbulento. A decisão caiu como bomba nos corredores da Anhanguera e pegou até aliados de surpresa.

Envolvida em um escândalo no começo do ano, a volta da apresentadora já era cercada de incertezas, cautela e expectativa, tanto do público quanto da própria emissora. Internamente, o clima era de “vamos ver se cola”, mas, pelo visto, não colou. A saída repentina levanta suspeitas de que o desempenho abaixo do esperado na audiência, após o retorno de Cariúcha ao ar, tenha pesado — e muito — na decisão.

Nos bastidores, comenta-se que a reunião foi tensa, objetiva e sem espaço para negociações. Cariúcha teria optado por sair antes que a situação se tornasse ainda mais delicada, num movimento clássico de quem prefere virar a página antes que ela seja arrancada. Já no SBT, o sentimento seria de frustração: a emissora estendeu a mão, bancou o retorno e, em troca, recebeu uma despedida relâmpago.

Agora, fica a pergunta que ecoa nos corredores da TV e nas rodas de fofoca: foi uma decisão estratégica da apresentadora ou um pedido de demissão com cheiro de saída combinada? Seja como for, a passagem de Cariúcha pelo SBT termina do mesmo jeito que começou — barulhenta, comentada e longe de passar despercebida.