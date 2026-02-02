Virgínia Fonseca é aclamada na Sapucaí e confirma favoritismo absoluto no Carnaval

Neste domingo, Virgínia Fonseca mostrou, sem pedir licença e sem espaço para dúvida, que faz jus ao posto de rainha da Grande Rio, a influenciadora atravessou a Sapucaí como quem sabe exatamente onde pisa, e por que pisa, arrancou gritos, celulares erguidos e um efeito curioso nas arquibancadas, que simplesmente começaram a se esvaziar logo após sua passagem, detalhe que fala mais alto do que qualquer discurso ensaiado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Cumprindo à risca todos os protocolos de uma rainha de respeito, Virgínia desfilou segura, conectada com a escola e com o público, e se havia nervosismo nos bastidores, na avenida ele passou longe, a rainha da Grande Rio ocupou com naturalidade o espaço que exige grandeza de verdade, esbanjou carisma, simpatia e um preparo que não se improvisa de última hora.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No mesmo dia em que a Sapucaí também recebeu nomes de peso como Juliana Paes e Iza, o que se viu nas redes sociais foi um fenômeno quase monopolizador, parecia, para muitos, que apenas uma pessoa havia cruzado a passarela do samba, Virgínia dominou os vídeos, os comentários, os elogios e até as comparações inevitáveis, aquelas que ninguém assume fazer, mas todo mundo faz.

Esta coluna, que nunca teve dúvida e adora observar quando o óbvio se confirma, já crava sem medo de errar, se o Carnaval gosta de protagonistas, o de 2026 já tem nome, sobrenome e milhões de seguidores atentos a cada passo, chama-se Virgínia Fonseca, e pelo visto, a Sapucaí concorda.