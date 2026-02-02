Grande Rio acerta em cheio, transforma Virgínia Fonseca em fenômeno popular e triplica sua torcida

A Grande Rio não deu um tiro no escuro, deu um verdadeiro show de estratégia ao convocar Virgínia Fonseca para ocupar o posto de rainha de bateria, a escola de Caxias entendeu o jogo do carnaval moderno, onde samba, carisma e alcance caminham lado a lado, e o resultado apareceu antes mesmo do desfile oficial.

Ainda no ensaio técnico, a força da maior influenciadora do país ficou escancarada na Marquês de Sapucaí, os setores mais populares da avenida estavam tomados por foliões que, curiosamente, não estavam ali para defender suas cores ou suas escolas de coração, mas sim para ver Virgínia passar, observar cada passo, cada gesto, cada reação, como se a avenida tivesse ganhado uma atração exclusiva.

O impacto foi imediato e impossível de ignorar, a popularidade da Grande Rio, que sempre soube apostar em artistas e nomes de peso, cresceu de forma vertiginosa, sem exagero algum, fala-se nos bastidores que a escola viu sua torcida praticamente triplicar, colocando de vez a agremiação no hall das escolas de samba mais populares do Brasil, aquelas que arrastam multidões antes, durante e depois do carnaval.

E se alguém ainda duvidava do que Virgínia Fonseca é capaz de entregar, o ensaio técnico serviu como um aviso prévio, não se trata apenas de beleza ou fama, mas de um furacão midiático que transforma tudo ao redor em assunto, engajamento e desejo coletivo, a Grande Rio acertou, e acertou grande, agora, resta ao carnaval acompanhar o ritmo dessa nova rainha que, ao que tudo indica, veio para ficar.