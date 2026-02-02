Confinado no BBB 26, Babu Santana enfrenta pedido de despejo por dívida de aluguel

Confiando no jogo e focado no BBB 26, Babu Santana vive fora da casa uma situação bem menos glamourosa do que a exibida nas câmeras, o ator enfrenta um pedido de despejo solicitado pelo proprietário do imóvel onde mora desde 2021, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e o motivo é daqueles que não passam despercebidos no mundo jurídico, inadimplência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com informações que circulam nos bastidores, as dívidas relacionadas ao aluguel já ultrapassam a casa dos R$ 10 mil, valor considerado suficiente para que o proprietário dê entrada no pedido formal de despejo, que pode ser expedido a qualquer momento, dependendo apenas do andamento do processo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O que chama atenção é o timing da situação, enquanto Babu se mantém confinado, apostando em visibilidade, prêmios e uma possível virada de imagem dentro do reality, fora da casa os boletos seguem vencendo, sem pausa para estratégia de jogo ou discurso emocionado no confessionário.

Morando no imóvel há cerca de quatro anos, o ator agora vê a estabilidade residencial ameaçada, e caso a dívida não seja quitada ou renegociada, a Justiça pode determinar a desocupação do local, uma dor de cabeça extra que costuma cair no colo do participante assim que ele cruza a porta de saída do programa.

Resta saber se o BBB 26 vai render não só enredo dentro da casa, mas também recursos suficientes para resolver os problemas do lado de fora, porque se depender do processo, a paciência do proprietário parece já ter acabado.