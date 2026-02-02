Paolla Oliveira confirma ausência no Carnaval 2026 após climão com a Grande Rio

A dúvida que rondava a Sapucaí finalmente ganhou ponto final, Paolla Oliveira confirmou que não vai desfilar no Carnaval de 2026, a atriz, que ocupa o posto de rainha de honra da Grande Rio, decidiu ficar de fora da avenida após uma sequência de episódios nada confortáveis nos bastidores da escola de Caxias.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Na última semana, Paolla protagonizou um verdadeiro climão ao comparecer a um ensaio de quadra da Grande Rio e sambar ao lado de Virgínia Fonseca, a influenciadora que assumiu o posto que antes era seu, a cena, que para alguns parecia natural, caiu como combustível nas redes sociais, onde a atriz passou a ser alvo de críticas, ataques e comparações nada sutis.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A presença de Paolla na Sapucaí já era tratada como incerta, mas a confirmação veio apenas ontem, em entrevista, quando ela deixou claro que não desfilará no próximo carnaval, encerrando de vez as especulações que vinham alimentando rodas de conversa, grupos de WhatsApp e perfis de fofoca.
Segundo fontes ligadas à escola, o mal-estar causado pela ida da atriz à quadra acabou pesando mais do que se imaginava, internamente o ambiente ficou desconfortável e, fora dele, a reação do público foi intensa o suficiente para transformar um gesto de apoio em problema de imagem.
No fim das contas, o Carnaval de 2026 seguirá sem Paolla Oliveira na avenida, enquanto a Grande Rio aposta todas as fichas em sua nova rainha, e a atriz, por ora, prefere manter distância do samba para evitar que o brilho da festa vire novamente alvo de turbulência digital.