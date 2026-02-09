Gardênia Cavalcanti: do sertão para os holofotes, a mulher do século XXI que marca sua trajetória

Vinda do sertão de Alagoas, Gardênia carrega na fala mansa e no olhar atento a marca de quem aprendeu cedo que a vida não entrega nada pronto. Órfã ainda jovem, conheceu a responsabilidade antes mesmo de conhecer os aplausos. Trabalhou, sustentou, cuidou. E foi exatamente ali, longe dos holofotes, que moldou a mulher que hoje transita com naturalidade entre estúdios, eventos e grandes projetos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Antes da televisão, brilhou no mundo corporativo. Executiva respeitada em multinacionais de cosméticos no Recife, dominava números, metas e estratégias. Mas havia algo além, uma inquietação que pedia comunicação, troca, presença. A transição para a mídia aconteceu como quem muda de rota sem medo, guiada mais pela intuição do que pela conveniência.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na Band Rio, encontrou não apenas um espaço, mas um lugar. À frente do Vem Com a Gente, programa diário que conversa diretamente com o público, Gardênia se tornou familiar, próxima, quase da casa. No Band Verão, em rede nacional, ampliou horizontes e confirmou o que os bastidores já sabiam: ela sabe ocupar a cena sem esforço.

Leonina assumida, costuma brincar que tem “ascendente em Hebe Camargo”. E faz sentido. Há nela esse calor humano, essa escuta atenta, essa capacidade de dominar o ambiente sem precisar levantar a voz. Fora das câmeras, empresta sua imagem a causas sociais como madrinha das ações do Santuário Cristo Redentor, porque entende que visibilidade também é responsabilidade.

No carnaval, sua história atravessa a avenida. Musa da Acadêmicos do Grande Rio, Gardênia será também enredo da escola de samba Tradição no Carnaval 2026. “A Menina do Sertão que Virou Estrela de TV” não é apenas um título bonito, é um resumo honesto de uma trajetória que inspira sem precisar romantizar dificuldades.

Na imprensa escrita, assina a coluna D Mulher, no jornal O Dia, onde fala sobre comportamento, autoestima e protagonismo feminino com propriedade e vivência. Nada ali soa teórico. Tudo é vivido.

E, entre um compromisso e outro, Gardênia também exerce, com discrição e equilíbrio, os papéis de mãe dedicada e mulher de um grande executivo. Uma equação complexa que ela resolve sem discursos prontos, apenas com presença e coerência.

Gardênia Cavalcanti é, no fim das contas, o retrato da mulher do século XXI. Aquela que honra suas origens, sustenta suas escolhas e prova que sucesso não é apenas chegar aos holofotes, mas saber exatamente quem se é quando as luzes se apagam.

