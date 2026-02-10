Luxo no pulso: relógios milionários viram símbolo de ostentação entre celebridades

Nos bastidores da fama, um acessório específico passou a disputar protagonismo com carros importados, mansões e jatinhos: os relógios de luxo. Avaliados entre R$ 750 mil e cifras que ultrapassam facilmente os R$ 10 milhões, esses modelos se tornaram o novo troféu das celebridades, usados não apenas para marcar horas, mas para exibir poder, sucesso e exclusividade.

Nomes como Neymar, Vini Jr. e Carlinhos Maia ajudaram a popularizar a ostentação no pulso, transformando o item em pauta recorrente nas redes sociais. No caso de Carlinhos, o assunto ganhou contornos ainda mais dramáticos quando um modelo raro de sua coleção foi roubado dentro do próprio apartamento, episódio que escancarou o nível de valorização — e de desejo — que esses relógios passaram a despertar.

Outro exemplo clássico é Faustão, dono de uma coleção considerada invejável até mesmo entre grandes colecionadores internacionais. Discreto em comparação a influenciadores digitais, o apresentador é conhecido no mercado por reunir peças históricas e milionárias, reforçando a ideia de que o relógio de luxo deixou de ser apenas um acessório e passou a ocupar o posto de ativo simbólico entre os famosos.

Para o especialista Renan Bastos, esse movimento acontece em paralelo a uma profunda transformação do próprio mercado. Segundo ele, o setor vive uma fase de profissionalização, deixando para trás práticas informais e adotando padrões mais rígidos de autenticação, documentação e precificação baseada em dados. “A ostentação existe, mas hoje ela caminha junto com um mercado mais técnico e estruturado”, avalia.

Renan da Rocha Gomes Bastos destaca que a digitalização das negociações e a ampliação das operações em larga escala elevaram o nível de exigência. Rastreabilidade, controle de estoque, margens bem definidas e eficiência no uso do capital passaram a ser fatores determinantes. Nesse cenário, decisões impulsivas dão lugar a estratégias baseadas em indicadores e monitoramento constante.

Enquanto isso, nos holofotes, o relógio segue cumprindo seu papel mais visível: virar alvo de desejo, conversa nas rodas de famosos e símbolo máximo de ostentação contemporânea. Um luxo que já não passa despercebido — nem no mercado, nem nas redes, nem fora delas.

