Grávida? Aparição de Virgínia Fonseca levanta rumores sobre possível herdeiro com Vini Jr.

Bastou Virgínia Fonseca pisar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí para que as redes sociais entrassem em ebulição. A presença da influenciadora no ensaio da Grande Rio foi o suficiente para levantar uma velha e já conhecida pergunta entre fãs e internautas: vem bebê por aí?

Atentos a cada detalhe, usuários das redes passaram a comentar que Virgínia aparentava estar com uma discreta barriguinha, diferente do habitual. Foi o gatilho perfeito para que o burburinho se espalhasse rapidamente, alimentando teorias sobre uma possível nova gravidez, que, segundo os mais empolgados, teria Vini Jr. como pai do suposto herdeiro.

O assunto ganhou ainda mais força às vésperas do Carnaval. Durante a passagem pela avenida, Virgínia usava uma fantasia que trazia um caranguejo estrategicamente posicionado na região da barriga. Para muitos, o acessório não foi apenas um detalhe estético, mas uma tentativa de disfarçar algo maior — especulação que tomou conta dos comentários e perfis de fofoca.

Vale lembrar que este é o primeiro Carnaval da influenciadora como rainha de bateria da Grande Rio, o que naturalmente coloca cada movimento seu sob lupa. Ainda assim, até o momento, Virgínia Fonseca optou pelo silêncio e não se manifestou sobre os rumores, deixando o mistério no ar e os fãs entregues às próprias conclusões.

Enquanto a confirmação não vem — ou o desmentido também não —, a internet segue fazendo o que mais gosta: especular, analisar e transformar qualquer detalhe em teoria digna de novela.