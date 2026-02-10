Nem a chuva segura o Arcanjo — muito menos o amor de Marcello Melo Jr. e Mell Muzzillo

Mesmo com a pista molhada e o sambódromo sob chuva constante, a movimentação do ator transformou a Sapucaí em um verdadeiro set a céu aberto. A cada take, o público reagia com gritos e aplausos, atento não só às cenas de ação, mas também à presença carismática de Marcello, que manteve a energia da avenida lá no alto.

De um ponto privilegiado, no camarote Arpoador, quem acompanhava tudo de perto era Mell Muzzillo. A atriz, namorada de Marcello, assistia ao ensaio das escolas enquanto fazia questão de observar cada cena do parceiro, dividindo a atenção entre o espetáculo do Carnaval e o trabalho do amado.

Mell Muzillo (foto: Foto divulgação)

Entre uma gravação e outra, o casal ainda encontrou espaço para um momento de carinho. Um beijo rápido, trocado sob a chuva, selou a noite e reforçou o clima de romance que tomou conta da Sapucaí. Porque ali, entre holofotes, câmeras e samba, a chuva até cai — mas não diminui a energia, nem o amor de Marcello Melo Jr. e Mell Muzzillo.

